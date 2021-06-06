بالفيديو شاهد: كتائب القسام تعرض لأول مرة تسجيلاً لأحد الجنود الأسرى لدى المقاومة بغزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:11 م
06 يونيو 2021
برنامج ما خفي أعظم.jpg
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عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الأحد 6/6/2021، تسجيلاً لأول مرة لأحد الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى المقاومة، خلال برنامج لقناة الجزيرة "ما خفي أعظم"، بعنوان "في قبضة المقاومة".

وفي التسجيل قال الجندي :"أنا الجندي الاسرائيلي .. الموجود في الأسر لدى عز الدين القسام، أتمنى أن دولة اسرائيل لا تزال تعمل على استعادتنا، وثانيًا أتساءل هل زعماء الدولة يفرقون بين الجنود الأسرى؟، وهل يتطرقون لهم ويعملون على اطلاق سراحهم؟

انني أموت كل يوم من جديد

وأشعر بالأمل في أن أكون عما قريب في حضن عائلتي.

 

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