بالفيديو مروان عيسى: يكشف حقائق سرية حول ملف الجندي شاليط: نملك أوراق مساومة قوية لإنجاز صفقة أسرى

قال نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى، الذي يظهر للإعلام لأول مرة، اليوم الأحد 6/6/2021، نحن نمتلك أوراق مساومة قوية لإنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة، وهو الملف الأهم الآن على طاولة القسام والمقاومة، كاشفاً عن تفاصيل دقيقة حول ملف اعتقال الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط.

تفاصيل وأحداث تعرض لأول مرة بثتها قناة الجزيرة مساء اليوم الأحد، في حلقة جديدة من برنامجها "ما خفي أعظم"، بعنوان "في قبضة المقاومة".

وعرض برنامج ما "خفي أعظم" ينشر لقطات مصورة لأول مرة عن عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2005, ويعرض لقاءات حصرية مع عناصر من القسام أسروا شاليط وتبث مشاهد للنفق.

كما عرض البرنامج، حصرياً أرشيف محاضر التفاوض غير المباشر بين حماس وإسرائيل في صفقة جلعاد شاليط.

وفي أول ظهور علني نائب قائد اركان كتائب القسام مروان عيسى يتحدث في برنامج "ما خفي كان أعظم"، أكد عيسى على أن معركة سيف القدس مثلت مرحلة فارقة وسيكون لها مابعدها.

وقال:"سعينا خلال المعركة الأخيرة لزيادة غلتنا في ملف تحرير الأسرى من السجون الصهيونية".

وفيما يتعلق بأسر الجندي جلعاد شاليط كشف عيسى عن تفاصيل دقيقة وسرية عن طريقة أسر شاليط وكيفية الاحتفاظ به.

وكشف أن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف أصيب إصابة بالغة خلال قصف استهدف المجلس العسكري للقسام خلال حرب 2006.

وتابع:"مررنا معلومات وهمية للاحتلال حول شاليط .. احبطنا عمليات مهمة منها محاولة اختطاف للجعبري والعطار وفشلت".

وزاد:"عن شاليط: نجحنا عبر فرقة الظل بإخفائه وقطع أي معلومة عنه.

وتابع: بعد خطف شاليط مباشرة تدخلت بعض الجهات لرفع الحصار مقابل تسليم شاليط والبعض قالوا لنا لا يمكن مجارات مخابرات الاحتلال .. لكن كنا مستعدين لكل المراحل وأخفينا الجندي ورفضنا الإفراج عنه مقابل رفع الحصار ثم الإفراج لاحقا عن بعض الأسرى