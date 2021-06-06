بالصور دمشق: الفصائل الفلسطينية تحيي ذكرى رحيل الدكتور رمضان شلّح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:30 م
06 يونيو 2021
الفصائل في دمشق تحيي ذكرى الشاهد الأمين (1).jpg
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أَحيت القوى الفلسطينية في سوريا، اليوم الأحد 6/6/2021، الذكرى السنوية الأولى لرحيل القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وقد وضع ممثلو وقيادات العمل الفلسطيني اكليلاً من الزهور على ضريح الراحل الكبير في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، بمشاركة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى جانب عائلة الدكتور شلّح، وفرق كشفية، معاهدين القادة والشهداء على المضي على طريقهم ونهجهم المقاوم حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.

وأعرب المشاركون عن اعتزازهم بمسيرة الراحل الكبير الدكتور شلّح الذي ترك إرثاً كبيراً في العمل الوطني والإسلامي ومثلت مواقفه نموذجاً في الاستقامة السياسية والالتزام بالثوابت الوطنية.

ووافقت اليوم السادس من يونيو الذكرى السنوية الأولى لرحيل الدكتور رمضان شلّح.

الفصائل في دمشق تحيي ذكرى الشاهد الأمين (2).jpg
الفصائل في دمشق تحيي ذكرى الشاهد الأمين (1).jpg
الفصائل في دمشق تحيي ذكرى الشاهد الأمين (3).jpg
 

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