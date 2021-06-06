الاحتلال يُحدد موعد إطلاق سراح الأسير الأردني عبد الله أبو جابر

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله علي الفايز إن "السلطات الإسرائيلية أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب مساء اليوم أنه من المرجح استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق سراح المواطن الأردني عبدالله ابو جابر يوم غدٍ الاثنين".

وأضافت الخارجية الأردنية: سيتم نقل الأسير أبو جابر إلى جسر الملك حسين صباح يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أعادت الأسير الأردني عبد الله أبو جابر إلى سجن النقب، حيث كان من المفترض أن تفرج عنه اليوم بعد 20 عاما ونصف من الاعتقال.

ولفت نادي الأسير إلى أن "الاحتلال تذرع بعدم استيفاء الأوراق الخاصة بالإفراج عنه ونقله إلى الأردن، حيث عقدت سلطات الاحتلال له محكمة وذلك لتشريع استمرار اعتقاله".

وأوضح نادي الأسير أن "محكمة الاحتلال قررت أنه في حال استيفاء الأوراق سيتم الإفراج عن الأسير أبو جابر ونقله إلى الأردن، وقد يستغرق الأمر عدة أيام".

من الجدير ذكره، أن الأسير أبو جابر البالغ من العمر 44 عاما، معتقل منذ عام 2000، وخلال سنوات اعتقاله الطويلة تمكنت عائلته من زيارته مرتين فقط، حيث فقد خلال هذه السنوات والديه وشقيقته.

وفي مواجهته لإجراءات الاحتلال بحقه، نفذ عدة إضرابات عن الطعام كان أبرزها في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، واستمر لمدة 70 يوما، علمً أنه واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم سلطات الاحتلال.