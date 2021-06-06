منتخب السعودية يتتألق في تصفيات كأس العالم

ظهر منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل مميز في تصفيات كأس العالم 2022، ليتصدر مجموعته بعد الفوز على نظيره اليمني بثلاثية دون رد.

السعودية ضد اليمن

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد اليمن بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ونجح الأخضر في الفوز بثلاثية نظيفة.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، يليه أوزبكستان بـ9 نقاط، ولكنه خاض مباراة أقل، ثم فلسطين برصيد 7 نقاط من 7 لقاءات، بالتساوي مع سنغافورة، ويتذيل اليمن الترتيب بـ5 نقاط.

ويسير منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز خلال تصفيات كأس العالم 2022، حيث تجنب الخسارة خلال الـ6 مواجهات السابقة، ويتبقى له مواجهتان أمام سنغافورة وأوزبكستان.

منتخب السعودية لكرة القدم

وخطف منتخب السعودية الأول لكرة القدم الأنظار نظرًا لقوة خط هجومه، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا ليكون الأقوى حتى الآن في مجموعته، وبفارق 4 أهداف عن أوزبكستان، كما استقبل 4 أهداف فقط، ليكون الأقوى دفاعيًا.

ويطمح منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواصلة التألق مع رينارد في تصفيات كأس العالم 2022، حيث يحلم المدرب الفرنسي في قيادة الأخضر للتأهل إلى المونديال، والوصول إلى كأس آسيا 2023 والمنافسة على اللقب.