جدول امتحانات الثانوية العامة مصر 2021 –موعد امتحانات الثانوية العامة

يبحث المصريون عن جدول امتحانات الثانوية العامة مصر 2021 ، حيث تقترب موعد امتحانات الثانوية العامة في مصر 2021، والمقررة في 11 يوليو المقبل.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 11 يوليو المقبل، وإنه ستتخللها إجازة عيد الأضحى، على أن تُستأنف بعدها مباشرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتابع الملف بنفسه.

جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة مصر 2021

ونشر شوقي، خلال مؤتمر صحفي جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث، مؤكدًا أن الوزارة أتاحت الامتحان ورقيًّا "بابل شيت"، وإلكترونيًّا على التابلت؛ لطمأنة الطلاب وراحة أولياء أمورهم.

ونوه وزير التربية والتعليم بإتاحة ورقة أسئلة وورقة إجابة "بابل شيت"، واستخدام الطالب الشبكة الداخلية للمدرسة، وأن له حرية الاختيار بأن يقرأ الأسئلة من التابلت أو الورقة، وتدوين الإجابة على الورقة والتابلت، وأنه ستتم مراعاة الوقت للطلاب النظاميين، وستصبح لدينا نسختان من الإجابة.

ونصح شوقي بأن تكون الإجابة على الورقة والتابلت معًا، مؤكدًا أن الأمر اختياري؛ سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.





