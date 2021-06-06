الاحتلال يفرج عن الناشطة منى الكرد في حي الشيخ جراح بالقدس

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عصر اليوم الأحد 6-6-2021 عن الناشطة الفلسطينية منى الكرد والتي اعتقلت صباح اليوم من منزلها بالقوة.

وأفاد شهود عيان أن الناشطة منى الكرد وصلت إلى منزلها في حي الشيخ جراح مرفوعة الرأس وسط حضور جماهيري لافت.

وتداول النشطاء صورة لمنى وأشقائها فور افراج قوات الاحتلال عنها.

وقبل الافراج عن الناشطة الكرد نظم المقدسيون وقفة احتجاجية وتضامنية تطالب بالإفراج عن منى الكرد حيث اعتدت قوات الاحتلال على الوقفة التضامنية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في الوقفة ما أدى إلى اصابة عدد من المقدسيين بينهم مراسلة قناة الجزيرة نجوان سمري.