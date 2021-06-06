اصابات بينهم مراسلة الجزيرة خلال فض الاحتلال وقفة تضامنية مع الناشطة الكرد بالقدس

أصيب عدد من المقدسيين بالاختناق الشديد بينهم مراسلة قناة الجزيرة القطرية نجوان سمري التي اصيبت بقنبلة غاز بشكل مباشر خلال فض قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقفة تضامنية احتجاجية على اعتقال الناشطة المقدسية في حي الشيخ جرام منى الكرد.

وطالب المشاركون في الوقفة التضامنية قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الافراج عن الناشطة منى الكرد التي كان لها دورًا كبيرًا في فضح جرائم الاحتلال بحق المقدسيين في حي الشيخ جراح عبر عدستها وقلمها.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة التضامنية بشكل كبير وعنيف دون أي انذار مستخدمة الهروات والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

يتبع..