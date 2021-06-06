7 قتلى في باكستان

أعلنت وسائل اعلامية في باكستان اليوم الأحد أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم جراء سقوط حافلة من طريق جبلي ي نهر شمال غرب باكستان.

المتحدث باسم خدمة الإنقاذ الباكستانية أحمد فايزي قال: "إن الشاحنة سقطت الأحد في نهر سيرين في منطقة مانسيهرا في إقليم خيبر بختونخوا".

وأضاف أن السقوط حدث على ما يبدو لأن الشاحنة كانت مسرعة عندما انعطفت بشكل حاد دون أن تبطئ.

وأفاد فايزي بأنه تم انتشال جثث امرأتين وصبي وأربعة رجال ونقل 3 أطفال مصابين إلى مستشفى في بلدة فولرا.

وتتكرر الحوادث المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور ومعايير السلامة.