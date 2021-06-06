من هو الامين العام الراحل رمضان عبدالله شلح؟، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سيرة حياة القائد المجاهد رمضان عبد الله شلح الامين العام الراحل لحركة الجهاد الاسلامي، حيث تمتع الرجل بشعبية واسعة لدى الشارع الفلسطيني نظراً لتوجهه الوحدوي ودعوته دائماً لرص الصفوف امام الاحتلال.

من هو الامين العام الراحل رمضان عبدالله شلح؟

ولد الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رمضان عبد الله شلح، في حي الشجاعية في غزة، بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير عام 1958.

نشأ في قطاع غزة، ودرس فيه جميع المراحل التعليمية حتى حصّل الشهادة الثانوية، قبل أن يسافر إلى مصر لدراسة الاقتصاد في جامعة "الزقازيق"، ويحصّل شهادة البكالوريوس في علم الاقتصاد عام 1981.

وأثناء دارسته في الجامعة المصرية، تعرّف على الشهيد فتحي الشقاقي. وفي العام 1978، اقترح شلح على صديقه د. فتحي الشقاقي، تشكيل تنظيم، فأخبره الشقاقي أنه ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، ويترأس مجموعة صغيرة باسم "الطلائع الإسلامية"، لينضم شلح إلى هذه المجموعة، وتتأسس من نواتها حركة الجهاد الإسلامي.

بعد إنهاء دراسته الجامعية، عاد شلح إلى غزة، وعمل أستاذاً للاقتصاد في الجامعة الإسلامية، وعُرف حينها بخطبه الدعوية والجهادية، الأمر الذي دفع قوات الاحتلال إلى وضعه في الإقامة الجبرية، ومنعه من العمل في الجامعة.

من هو الامين العام الراحل رمضان عبدالله شلح؟

وفي العام 1986، غادر شلح فلسطين إلى لندن، ليكمل دراسته العليا، وينال درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة "درم" عام 1990.

واصل شلح نشاطه في بريطانيا لفترة، ثم انتقل من هناك إلى الولايات المتحدة، حيث عمل كأستاذ لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوبي فلوريدا، بين عامي 1993 و1995.

في عام 1995 جاء إلى سوريا راغباً في العودة إلى فلسطين، وبانتظار الانتهاء من أوراقه الخاصة بالعودة، التقى بصديقه الدكتور الشقاقي وعملا معاً لمدة 6 أشهر لوضع الخطط لتطوير العمل العسكري ضد الاحتلال، وفي ذلك العام اغتال الموساد الصهيوني الدكتور الشقاقي، وانتخبت الحركة رمضان عبد الله شلح أميناً عاماً لها.

من هو الامين العام الراحل رمضان عبدالله شلح؟

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، اتهمت "إسرائيل" شلح بالمسؤولية المباشرة عن عدد كبير من عمليات "الجهاد" ضد أهدافٍ إسرائيلية.

وأدرجته الولايات المتحدة على قائمة "الشخصيات الإرهابية" عام 2003، وفي نهاية عام 2017 أدرجه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) على "قائمة المطلوبين"، فيما كان أعلن موقع "المكافآت من أجل العدالة" الأميركي عن مكافأة مقدارها 5 مليون دولارٍ، لتحديد مكان شلّح.

استمر شلح في مهامه، أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي، حتى أيلول/سبتمبر 2018، حيث جرى انتخاب زياد نخالة لتولي الأمانة العامة في الجهاد الاسلامي، بعد أن حال المرض دون استمرار شلح في موقعه.

وتوفي شلح مساء يوم السبت 6-6-2020، بعد معاناة مع مرض عضال.