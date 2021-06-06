مصادر خاصة تكشف موعد مغادرة الفصائل لزيارة القاهرة وأهم ملفات النقاش

كشفت مصادر خاصة من الفصائل الفلسطينية لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم الأحد، أن الفصائل تلقت دعوات رسمية من القاهرة للمشاركة في اجتماعات تتعلق بتثبيت وقف اطلاق النار وانطلاق حوار فلسطيني للتوافق على استراتيجية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة.

وأكد المصدر أن الفصائل ستذهب للقاهرة الخميس المقبل، مشددًا على أن الفصائل لديها اجندة نقاش مفتوحة تتناول كافة الملفات الداخلية وملفات إدارة الصراع مع الاحتلال.

يُشار إلى أن مصر تبذل جهود كبيرة لانجاح وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار بالاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسيين في الشيخ جراح وسلوان.