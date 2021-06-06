أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 -6- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بمختلف عياراته، حيث يتابعه الكثير من الناس والمهتمين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة السعر تابع المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 -6- 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الأحد 6 -6- 2021، وسط عطلات أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 -6- 2021

سعر جرام الذهب عيار 24

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى 228.11 ريال (60.83 دولار)، مقابل 228.27 ريال (60.86 دولار)، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر مبيعا بالمملكة) إلى 199.60 ريال (53.23 دولار)، مقابل 199.74 ريال (55.79 دولار(، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى 171.08 ريال (45.62 دولار)، مقابل 171.20 ريال (45.65 دولار)، أمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 -6- 2021

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودي، سجل عيار 14 نحو 133.06 ريال (35.48 دولار) مقابل 133.16 ريال (35.50 دولار)، أمس.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7095 ريالا (1892 دولارا)، مقابل 7099 ريالا (1893 دولارا)، أمس.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1596.77 ريال (425.81 دولار)، مقابل 1598 ريالا (426.20 دولار)، أمس.

أسعار الذهب عالميا

وانتعشت أسعار الذهب عالمياً من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين المسجل يوم الجمعة (نهاية تعالمات الأسبوع الماضي) بعد أن جاءت زيادة الوظائف الأمريكية غير الزراعية دون