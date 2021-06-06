حماس: الدكتور رمضان اقام علاقات تخطت العالم الإسلامي لدعم المقاومة

أكد الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الاحد 6/6/2021 ، ان القائد الراحل "أبو عبد الله" د. رمضان شلح في الذكرى السنوية الاولى حرص على الوحدة الوطنية والمقاومة على ارض فلسطين ، موضحاً ان شخصيته قد تخطت القارات حينما كان ينظر ببعده العربي والاسلامي واقام علاقات مع دول المنطقة وخاصة دول محور المقاومة .

وقال رضوان خلال كلمته في الذكرى السنوية الاولى لرحيل الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان شلح ، ان القائد الراحل نجح في اقامة العلاقات لصالح دعم المقاومة الفلسطينية موضحاً ان انه قد ترك بصمات كبيرة في العمل الوطني والمقاومة حيث تعدت الحدود العربية الإسلامية ليؤكد على البعد العالمي للقضية الفلسطينية.0

وتابع : فقدان قائد كبير يؤلمنا كما باقي القادة الذين قضوا نحبهم في طريق المقاومة امثال فتحي الشقاقي ، وياسر عرفات "ابو عمار" وابو علي مصطفى والشيخ احمد ياسين.

وشدد على ان القيادي شلح ترك لنا أرث كبير وهم الاخوة في حركة الجهاد الاسلامي الذين ساروا بهذه الحركة للعمل الجهادي المقاوم على نفس الدرب الذي شقه المؤسس فتحي الشقاقي كان من الصعب ان يأتي ليستلم الدكتور رمضان الراية بحكمه ليأتي خلفه القائد زياد النخالة الذي سار على نفس نهج المدرسة جهادية التي كانت أمينة على القدس لتكون هي بوصلتها الاولى .

واوضح رضوان على ان شعبنا يعيش ثلاث ذكريات اولها الذكرى السنوية لاستشهاد الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح والثانية ذكرى النكسة الأليمة ، والثالثة والتي نعيشها اليوم وهي ذكرى الانتصار بمعركة سيف القدس التي انتصرت فيها المقاومة الفلسطينية .

وحذر رضوان الاحتلال من أي محاولة لاستفزاز المقاومة نتيجة انتهاكه في القدس ، مشددة على ان الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية .