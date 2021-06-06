صحة غزة تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاحد، عدم تسجيل حالات وفاة بينما سجلت 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 638 فحص مخبري خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها رصدت تعافي 98 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبيّنت أن اجمالي تراكمي للمصابين وصل 110618 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 4124 حالة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 105466 حالة، واجمالي الوفيات 1028 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 97 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 54 حالة.

وفيما يتعلق التطعيمات، فقد وصل اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي 60200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 41303 شخص.