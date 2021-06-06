رابط نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 وخطوات الاستعلام عنها

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 ، وزادت عمليات بحث الطلاب أولياء الأمور عبر مواقع الانترنت حول نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي في مصر وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي لاقت قبولاً واسعًا بين الطلبة الذين ينتظرون لحظة إعلان النتيجة حيث كان من المفترض أن يعلن عنها من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي عن طريق الأيام القادمة ، ويرجع السبب في ذلك هو منع الازدحام والتجمعات في المدارس ، ويمكنك أن تتابع المدارس بعدما تنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يوم 15 يونيو 2021، وفي هذا الموضوع سوف ترشدكم إلى الرابط الخاص بالنتائج .

وحرص الفريق على انتاج هذه المقالة حول رابط نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 ، وكانت مجموعة من مديري مدارس التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية قد بدأوا بالفعل بالإعلان عن تلك النتائج .

وكان الطلبة قد أدوا اختبارات شهري ماري وإبريل إضافة إلى ذلك عقد الامتحانات المكملة والتي أجريت في شهر مايو 2021 عن طريق الموقع الخاص بوابة التعليم الأساسي بواسطة رقم الجلوس ، ومن أبرزها مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات ومادة اللغة الإنجليزية ومادة العلوم.

علمًا أن الطبة ادوا الامتحانات في يوم واحد وفقًا للقرارات التي تم إصدارها من قبل وزارة التربية والتعليم لمنع انتشار وباء كرونا، ومن المقرر أن يعلن عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي قبل انتهاء هذا الأسبوع ، وفيما يلي سوف نصدر رابط النتيجة .

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 :

أولاً: في الخطوة الأولى قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي عن طريق الضغط على الرابط التالي وهو على الرابط الاتي ( https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages )

ثانيًا: الخطوة الثانية ، قم كتابة كافة البيانات التي تخص الطالب أو الطالبة

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الثانية، قم باختبار الفصل الدراسي والسنة الدراسية للطالب من الحانة.

رابعًا: الخطوة الأخيرة ، عليك النقر على خانة “عرض النتيجة".

وفي نهاية المقالة رابط نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .



