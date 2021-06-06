وقت إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح "سينوفاروم" ضد فيروس كورونا

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، نزار مهيدات، أن إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح "سينوفارم" الصيني للمتلقين الجرعتين الأولى والثانية، يعتمد على "تحقيق مناعة ضد فيروس كورونا".

وقال مهيدات، في تصريح صحفي، السبت، : انه "إذا وجدت المؤسسة أن هناك حاجة لجرعة ثالثة، بناء على دراسات محلية ودولية، فإنها ستوصي بإعطائها".

الأسبوع الماضي، قال الأمين العام لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، في تصريحات لقناة "رؤيا" الأردنية، إن اللقاحات التي ستصل إلى الأردن في يونيو، منها 800 ألف جرعة ستصل من اللقاح الصيني "سينوفارم"، وإمدادات أسبوعية من لقاح "فايزر"، و146 ألف جرعة من لقاح "أسترازنيكا".