اليوم : الاحتلال يفرج عن أسير أردني بعد 20 عاماً

من المقرر ان تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 6/6/2021 عن أقدم الأسرى الأردنيين في سجونها، وهو عبد الله نوح أبو جابر (44 عامًا) من مخيم البقعة، بعد أن أمضى في سجونها 20 عامًا ونصف العام.

وكانت عائلة الأسير الأردني أبو جابر، تمكنت من زيارته مرتين فقط، خلال سنوات أسره، وحُرم من وداعهم كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين فقدوا أحبة لهم.

وخاض أبو جابر، عدة إضرابات عن الطعام خلال أسره، وكان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته في الأردن.