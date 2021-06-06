"طقس فلسطين".. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تسود اليوم الأحد، أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحاً في الجبال، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل والجبال، فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الاعتدال بوجه عام وتكون مائلة للبرودة قليلاً في الجبال مع بعض الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية.

غدًا الاثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل.

وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحاً في الجبال، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل وحتى السفوح الغربية.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الاعتدال بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال مع بعض الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.