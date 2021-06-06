سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الأحد 6 يونيو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الدولار في لبنان، والتي قفزت مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات الاحد 6 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الأحد 6 يونيو 2021

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية (السوداء) خلال التعاملات المبكرة من صباح الاحد، ليصل إلى 13400 ليرة لبنانية للبيع و 13450 ليرة لبنانية للشراء، 13350 و 13400 ليرة لبنانية لكل دولار عصر الجمعة.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الأحد 6 يونيو 2021

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وفق نقابة الصرافين = 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" = 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الأحد 6 يونيو 2021

ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما تخلفت الدولة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.