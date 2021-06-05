سعر الذهب في السعودية اليوم الاحد 6 يونيو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، حيث ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الاحد 6 يونيو 2021، متأثرة بالارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس.
سعر الذهب في السعودية اليوم الاحد 6 يونيو 2021
سعر جرام الذهب عيار 24 = 228.27 ريال (60.86 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 21 = 199.74 ريال (55.79 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 18= 171.20 ريال (45.65 دولار).
سعر عيار 14 = 133.16 ريال (35.50 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 114.13 ريال (30.43 دولار).
سعر أوقية الذهب = 7099 ريالا (1893 دولارا)
سعر الجنيه الذهب في السعودية =1598 ريالا (426.20 دولار)