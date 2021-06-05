الشعبية: "مسيرة الأعلام الاسرائيلية" ستفجر الأوضاع من جديد

حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من مخططات الاحتلال لإعادة ما تسمى "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، مؤكدةً أن هذه الخطوة ستفجّر الأوضاع بشكلٍ كامل.

وشددت الجبهة في بيان صحفي لها، مساء اليوم السبت، أن شعبنا ومن خلفه المقاومة الباسلة لن يصمتوا إزاء محاولات الاحتلال الجديدة لاقتحام المسجد الأقصى وتدنيس باحاته.

وقالت الجبهة، إن ما شهدته الأسابيع الأخيرة من وحدة موقف فلسطيني على امتداد ساحات الوطن، وردود المقاومة، هو خير دليل وبرهان على أن شعبنا سيتصدى لهذه الهجمة الجديدة وسيفشلها مهما بلغت التضحيات.

وأكّدت الجبهة "أن محاولة رئيس الوزراء الاسرائيلي الفاسد بنيامين نتنياهو اللعب بالنار من جديد واختلاق أزمة لتعطيل تشكيل حكومة جديدة للاحتلال لا تختلف في الجوهر عن سياساته التي سترتد عليه وعلى كيانه، وسيجني فشلاً جديداً".

ودعت، المجتمع الدولي إلى كبح جماح الاحتلال ومحاولاته تفجير الأوضاع في المسجد الأقصى مرة أخرى، مشيرة إلى أن "أي محاولة جديدة للمساس بالمقدسات وتدنيس باحات الأقصى، لن تحرق الاحتلال فقط بل المنطقة بأكملها".

وأشادت الجبهة، باستمرار الهبة الانتفاضية لأبناء شعبنا ضد الاحتلال ومخططاته الاستيطانية والتهويدية، وخصوصاً في حي الشيخ جراح وبطن الهوى بحي سلوان وفي مناطق مختلفة بالضفة.

كما شددت على أن إدامة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال واستمرار الحراك الشعبي والفعاليات والأنشطة هي أكثر الوسائل جدوى لتشكيل سياج يحمي شعبنا ومقدساته.