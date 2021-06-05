الأونروا تقرر انهاء العام الدراسي وتحدد موعد توزيع الشهادات

وقالت إن داوم الهيئات التدريسية سيكون خلال الأسبوع القادم بدءا من يوم الأحد الموافق 6/6 وحتى الخميس 10/6 يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة، لاستكمال متابعة التعلم عن بعد وإدخال الدرجات.

وأضافت الاونروا، أنه سيتم إنهاء عقود معلمي اليومي لجميع التخصصات يوم الخميس 10/6.

ولفتت أن برنامج الإيمس EMIS سيفتح بدءاً من يوم الأحد وحتى الخميس 10/6 وعلى جميع الإدارات البدء بإدخال الدرجات لجميع الطلبة من الصف الأول حتى الصف التاسع.

وذكرت، ان معيار تقييم الطلبة من الأول حتى الصف التاسع بالدرجات، وسيكون لأنشطة وتقييمات التعلم الوجاهي 70%، فيما سيكون لأنشطة والتقييمات عن بعد 30%

وأشارت إلى انه المعلمون سيقومون برصد الدرجات كما هو موضح في الجدول على ملفات خارجية، ويتم إدخال الدرجات النهائية على برنامج EMIS من 100.

وأوضحت انه سيتم توزيع الشهادات يوم الثلاثاء 15/6/2021، وتجمع الكتب في نفس يوم توزيع الشهادات مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية وفق البرتوكول الصحي المعروف.

إليكم نص البيان كاملًا:



