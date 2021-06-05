"دعم الصحفيين": الاعتداء على طاقم الجزيرة يهدف لطمس الحقيقة وحجب الرواية الفلسطينية

جددت لجنة دعم الصحفيين (JSC) استنكارها لاستمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الصحفيين ووسائل الاعلام مع اقدام جنود الاحتلال على اعتقال مراسلة الجزيرة الفضائية جيفارا البديري عصر اليوم السبت 5 يونيو ٢٠٢١م بعد الاعتداء عليها وعلى زميلها المصور نبيل مزاوي وتحطيم معداتهم الصحفية خلال تغطيتهما الإخبارية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأدانت لجنة دعم الصحفيين الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني الذي يصنفهم أعياناً مدنية، ويجرم الاعتداء عليهم والاعلان العالمي لحقوق الانسان (وخصوصاً المادة 19 منه) والمعاهدات والمواثيق ذات الصلة.

وطالبت اللجنة المنظمات الدولية والحقوقية، وفي مقدمها اليونيسكو والاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها لحقوق الصحفيين والاعلاميين في فلسطين ولتأمين الحماية اللازمة للصحفيين ومقار وسائل الإعلامن لاسيما بعد الاعتداءات التي طالت العشرات من المقرات الصحفية خلال العدوان الأخير على غزة حيث تم تدمير ٥٩ مؤسسة إعلامية.

وأوضحت "دعم الصحفيين"، أن الهدف من الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين يهدف لإرهاب الصحفيين ومنعهم من التغطية وطمس الحقيقة وحجب الرواية الفلسطينية.

كما طالب الجهات المعنية وخصوصاً المحكمة الجنائية الدولية واليونيسكو، بتحقيقات سريعة وشفافة في الجرائم والاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين عملاً بمبدأ إنهاء حالات الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وضرورة الافراج عن طاقم الجزيرة وكل الصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال.