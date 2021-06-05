اسعار الذهب في الاسواق السعودية ترتفع اليوم الاحد 6 يونيو 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:21 م
05 يونيو 2021
سعر الذهب في السعودية اليوم.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية، ارتفاعا في تعاملات اليوم الاحد 6 يونيو 2021، تزامنا مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، 228.27 ريال (60.86 دولار).، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالمملكة)، نحو 199.74 ريال (55.79 دولار).

و جاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 171.20 ريال (45.65 دولار).

من جهة أخرى بلغت أسعار الذهب الاقتصاد في السعودية، عيار 14 نحو 133.16 ريال (35.50 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 114.13 ريال (30.43 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 7099 ريالا (1893 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1598 ريالا (426.20 دولار)

#السعودية #ذهب #اسعار الذهب #الريال السعودي #اسواق الذهب السعودية #اسعار الذهب في السعودسة

متعلقات