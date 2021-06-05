رابط التسجيل لمستفيدي الضمان الاجتماعي في مشاريع الوحدات السكنية في السعودية 2021

رابط التسجيل لمستفيدي الضمان الاجتماعي في مشاريع الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية 2021 ، حيث يقوم المواطنين في المملكة لاسيما المحتاجين وذوي الدخل الضعيف بالبحث عبر مواقع الانترنت عن التسجيل لمستفيدي الضمان الاجتماعي وهو ما دفعنا في فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي من خلالها ستجيب عن استفساراتكم حول هذا الموضوع ، علمًا أن الرياض تقدم هذا الدعم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبعد المؤسسات السعودية بتقديم هذا المشروع لتوفير وحدات سكنية للمحتاجين .

هذه المقالة التي هي بعنوان رابط التسجيل لمستفيدي الضمان الاجتماعي في مشاريع الوحدات السكنية لاقت اهتمامًا قبولاً فيما بلغ عدد المتقدمين على هذه الوحدات إلى 200 ألف مواطن، وتقوم وزارة الإسكان برعاية كل المستفيدين وتقديم المساعدة لهم، على أن يقوم المواطنون بدفع إيجار رمزي للدولة لفترة بسيطة جدا .

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي للمشاريع الوحدات السكنية :

ولتسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي في مشاريع الوحدات السكنية ، يكون وفق الشروط كالتالي:

أولاً تمنح الوحدات للأسر التي ليس لها مصدر رزق ثابت.

ثانيًا إيجار الوحدة السكنية يختلف حسب المواطنون الذين يمتلكون دخل ثابت من المواطنون الذي يقدم لهم الدعم.

ثالثًا: يدفع المواطن السعودي من لا يوجد دخل له قيمة 200 ريال سعودي، بينما الذي يمتلك دخل يدفع 800 ريال سعودي ثمن الوحدة.

رابعًا: والخطوة الاخيرة يتم تخصيص نسبة من 7 - 10 % من المشاريع كي يستفيد منها محدودي الدخل .

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي :

ولقد قام فريق فلسطين اليوم بوضع ابرز خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي في مشاريع الوحدات السكنية لتخصيص الأجر للمحتاجين والأسر المعدومة، ويتم التسجيل على الوحدة بشكل الكتروني وهي :

أولاً: زيارة منصة سكني الموجود على الشبكة وهو على الرابط ( https://sakani.housing.sa/ )

ثانيًا: كتابة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

ثالثًا: كتابة رقم الجوال ورقم الهوية والاسم.

رابعًا: الضغط على كلمة تقديم.

استفاد من المشاريع السكنية حوالي 45764 أسرة سعودية، وسكنت منهم 31619 أسرة، وتم تقديم التسهيلات لحوالي 19789 وحدة سكنية جاهزة، وذلك في شهري يناير وفبراير.

وبالنسبة للأراضي السكنية تم تقديم 7599 أرض في الشهرين الماضيين ، وبلغت وحدات الإنشاء 4881 وحدة ، بينما البناء الذاتي بلغ 13495 وحدة.