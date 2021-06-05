رابط التسجيل في فضاء الاساتذة 2021 في الجزائر على الرابط http://ostad.education.gov.dz/

رابط التسجيل في فضاء الاساتذة 2021 في الجزائر ، ولقد زادت عمليات بحث الجزائريين على محركات البحث بالأنترنت عن التسجيل في فضاء الاساتذة عن بعد 2021 ، مؤخرًا أطلقت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الرابط الاساتذة حيث قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة الرائعة حتى يتسنى للجميع في الحصول على رابط التسجيل ، وندعوكم إلى متابعة التقرير حتى النهاية .

هذه المقالة الرائعة لقد لاقت اهتمامًا واسعًا بشأن رابط التسجيل في فضاء الاساتذة في الجمهورية الجزائرية ، حيث يعد واحد من الأنظمة المعلوماتية الجديدة الذي يتيح للأساتذة الاستفادة من جميع الخدمات عن بعد بشكل الكتروني ويكون عن طريق أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية .

وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات ينظمها الفريق ويجيب من خلالها عن استفسارات واسئلة واهتمامات الجمهور لاسيما في الدول العربية وذلك عبر الانترنت .

ابرز خطوات التسجيل في فضاء الاساتذة :

ولقد قام فريق فلسطين اليوم بوضع خطوات التسجيل في فضاء الاساتذة وهي النحو التالي:-

أولا: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في فضاء الأساتذة وهو ( http://ostad.education.gov.dz/ ) ، كما نعلمكم انه يوجد ضغط كبير جدا على الموقع فيمكن الانتظار حتى يتم التحميل".

ثانيا: في الخطوة الثانية ، تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثالثا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمعلم والتأكد منها بشكل صحيح.

رابعا: طبع الاستمارة الخاصة بالمعلم.

خامسا: في أخر خطوة ، يرجي التوجه إلى المؤسسة التعليمية التي تنتمي إليها حتى تتأكد من سلامة التسجيل واستلام استمارة التسجيل من إدارة المؤسسة.





خدمات فضاء الاساتذة :

أولاً: اولى هذه الخدمات انه يوفر خدمة عرض وطباعة قوائم الأفواج التربوية.

ثانيًا: إمكانية عمل الوثائق الإدارية كشهادة العمل وكشف الراتب.

ثالثًا: إرسال ملاحظات بيداغوجية مباشرة لأولياء أمر التلاميذ عبر الفضاء الخاص بهم.

رابعًا: يعطي إشعار بالغياب والمشاركة في الحركة.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان رابط التسجيل في قضاء الاساتذة في الجزائر نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وندعوكم إلى مشاركتها مع اصدقاءكم وكل من يسأل عن رابط التسجيل .