خلال أسبوع: شهيد برصاص الاحتلال و62 نقطة مواجهة وتنفيذ عمليات بطولية بالضفة الغربية

شهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات مع الاحتلال في 62 نقطة بالضفة والقدس، تخللها عمليات إطلاق نار بطولية وإلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة، واستشهد خلالها أسير محرر متأثر بإصابته قبل نحو أسبوعين.

ففي يوم أمس الجمعة، تم إحصاء 13 نقطة مواجهة، وشهد عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة كريات أربع في الخليل، واندلعت مواجهات في كل من الشيخ جراح وسلوان، خلال قمع مارثون القدس وهدم خيمة التضامن في بلدة سلوان في القدس المحتلة، واندلعت مواجهات في باب العامود وقرية رافات بالقدس، وباب الزاوية في البلدة القديمة بالخليل، وجبل صبيح ببلدة بيتا وبيت دجن بنابلس، وفي بلدة نعلين ودير نظام برام الله، وكفر قدوم والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

ويوم الخميس تم إحصاء 7 نقاط مواجهة، اندلعت في سلوان بالقدس المحتلة، وحارة جابر ومفرق زيف بالخليل، ومخيم عايدة ببيت لحم، ومدينتي طولكم وأريحا.

ويوم الأربعاء تم رصد 13 نقاط مواجهة، واستشهد الأسير المحرر والجريح السابق فادي صادق وشحة (٣٤ عاماً) من بلدة بيرزيت متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في مواجهات المدخل الشمالي لمدينة البيرة "حاجز بيت إيل" بتاريخ 15/5، كما نفذت عملية إطلاق نار على مستوطنة ألون موريه في نابلس، وإلقاء زجاجات حارقة خلال مواجهات كفل حارث بسلفيت وحاجز مكابيم برام الله.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة القدس، ومخيم العروب ومستوطنة بيت حجاي بالخليل، ودير أبو مشعل برام الله، وحوسان ببيت لحم، وبيتا وعزموط وسالم ودير الحطب واللبن الشرقية ومستوطنة ألون موريه بنابلس.

ويوم الثلاثاء تم إحصاء 10 نقاط مواجهة، وأطلق خلالها زجاجات حارقة خلال مواجها مستوطنة بيت حجاي في الخليل، واندلعت مواجهات أخرى في الشيخ جراح ومخيم شعاط في القدس المحتلة وضواحيها، ومخيم العروب وبيت عينون ومستوطنة بيت حجاي في الخليل، وتقوع في بيت لحم، وبيتا في نابلس، والفندق بقلقيلية، ويعبد في جنين، ومدينة طوباس، وأصيب خلالها 3 مواطنين بإصابات مختلفة.

ويوم الاثنين، رصد 6 نقاط مواجهة، اندلعت في كل من سلوان والطور وحزمة في القدس وضواحيها، ومخيم العروب ومستوطنة نجهوت في الخليل.

وشهد الأحد الماضي، 7 نقاط مواجهة، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في مخيم العروب بالخليل، واندلاع مواجهات بسلوان في القدس، وبيت أمر في الخليل، والمغير ودير جرير في رام الله، وخربة طانا في نابلس.

ويوم السبت الماضي، اندلعت مواجهات في 6 نقاط، أصيب خلالها 3 مواطنين، وألقي خلالها زجاجات حارقة في بلدة بيتا جنوب نابلس، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح في القدس، ونعلين برام الله، وعرب الرشايدة ببيت لحم، وكفر قدوم والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.