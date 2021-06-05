نائب محافظ القدس يحذر من انفجار الأوضاع في الأقصى

حذر نائب محافظ القدس عبد الله صيام، من انفجار الأوضاع في المدينة المقدسة خلال الايام القادمة بعد الدعوات اليهودية المتطرفة لتنظيم مسيرة الأعلام داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقال صيام، في تصريحات اذاعية اليوم السبت: "إن مسيرة الرقص بالأعلام التي يدعو لها الاحتلال يوم الخميس المقبل، في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ستؤدي إلى انفجار جديد في المدينة المقدسة".

وأوضح أن هذه المسيرات هي استكمال للمسيرات التي خطط لها في الثامن والعشرين من رمضان، مؤكدا أن دفاع المقدسيين عن مقدساتهم مرتبط بعقيدتهم وليس بمدة زمنية معينة".

وشدد صيام على أن المقدسيون سيُفشلون هذا المخطط بعزيمتهم وصمودهم كما أفشلوه سابقا بصمودهم ورباطهم داخل باحات الأقصى.