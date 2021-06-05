البرازيل تقترب من التأهل لكأس العالم في قطر 2022

اقترب المنتخب البرازيلي من التأهل الرسمي إلى كأس العالم في قطر 2022 والذي جاء عقب فوز البرازيل على منتخب الاكوادور بهدفين نظيفين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحافظ المنتخب البرازيلي عقب فوزه على الاكوادور على صدارة مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لقطر 2022.

وسجل مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريشارليسون التقدم لمنتخب السامبا في الدقيقة 65، بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس ألكسندر دومينجيز من التصدي لها.

وتمكن نيمار من تأكيد الفوز، بعد أن سجل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد إسقاط زميله غابرييل جيسوس، وأشار الحكم إلى علامة الجزاء بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

ورغم إخفاق نيمار في محاولته الأولى التي تصدى لها حارس الإكوادور دومينجيز، إلا أن الحكم أمر بإعادة الركلة بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى لحظة التسديد.