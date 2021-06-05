بلينكن يؤكد التزام بلاده بإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت 5-6-2021 التزام بلاده -واشنطن- على اعادة بناء العلاقة مع الفلسطينيين والتي شهدت عداء كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاءت تأكيدات بلينكن بعدما وصف محادثات اجراها مع قيادة السلطة الفلسطينية بشأن التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية بأنها محادثات "مهمة".

وفي تغريدة أخرى نشرها بلينكن على "تويتر" قال: "يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة".

وأكد بلينكن في تغريدة أخرى تأكيده على مكافحة معاداة السامية وسط ارتفاع مقلق في الحوادث"، مكررًا عبارته ذاتها: "إن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والفرص والحرية والكرامة".

وكان بلينكن قد أعلن في مايو/ أيار الماضي عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلمت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، عقد لقاء عن بعد، سيجمع بلينكن بممثلين عن المؤسسات الفلسطينية، وسيعقبه لقاء مع ممثلين عن "إسرائيل" في الولايات المتحدة الأميركية.