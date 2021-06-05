120 الف و529 اصابة و3380 حالة وفاة بفيروس كورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت 120 ألف و529 اصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 28.69 مليون اصابة.

فيما سجلت الصحة الهندية وفاة 3380 مصابًا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 344.082.

وكانت دراسة أجراها أطباء في الهند، نشرت يوم أمس الجمعة، خلصت إلى أن معظم حالات الإصابة بالفيروس للمطعمين بشكل كامل أو جزئي، تسبب فيها النوع (B.1.617) من العدوى، والذي يتضمن ثلاث سلالات.

كما رصدوا 63 حالة من "العدوى المخترقة" وهي تسمية تطلق على حالات الإصابة بنفس المرض الذي كان يفترض للقاح أن يحصن ضده.

ووفق الدراسة، فإنه تم تحديد السلالة (B.1.617) لأول مرة في ولاية "ماهاراشترا" الهندية، وتعرف أيضا باسم سلالة "الطفرة المزدوجة"، وقد تم رصدها مؤخرا في العديد من البلدان.

ووفقا للأطباء الهنود، فإن هذه السلالة قد تكون أحد أسباب ظهور الموجة الثانية من الوباء.