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بالفيديو
الجزيرة ترصد مشاهد حصرية لغرف القيادة والسيطرة في الأنفاق التابعة للقسام
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:45 م
04 يونيو 2021
#كتائب القسام
#انفاق
#قناة الجزيرة
#سيف القدس
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