بالفيديو الجزيرة ترصد مشاهد حصرية لغرف القيادة والسيطرة في الأنفاق التابعة للقسام

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:45 م
04 يونيو 2021
انفاق القسام.
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