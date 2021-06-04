بالصور الطواقم المصرية تبدأ العمل على ازالة الركام في برج الشروق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:21 م
04 يونيو 2021
الطواقم المصرية
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