سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 4 يونيو 2021، حيث يرفق لكم مقوع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، والذي قفز خلال مستهل تعاملات الجمعة 4 يونيو 2021، في السوق السوداء.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 4 يونيو 2021

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، ليصل إلى 13 ألفا و300 ليرة للشراء، و13 ألفا و400 ليرة للبيع، مقابل 13030 - 13080 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي في ختام تعاملات أمس الخميس.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 4 يونيو 2021

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 4 يونيو 2021​​​​​​​



شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 4 يونيو 2021​​​​​​​

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البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.