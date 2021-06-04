وفاة شاب وإنقاذ آخرين بعد تعرضهم للغرق في بحر قطاع غزة

توفي شاب فجر اليوم الجمعة، غرقًا في بحر قطاع غزة، فيما انقد فريق الانقاذ البحري سبعة آخرين من البحر.

وأفاد مراسلنا، بوفاة مؤمن بصل (٢٥ عاما) غرقا قبالة سواحل الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، مشيرًا إلى أن فريق الانقاذ البحري تمكن من انقاذ ٧ اخرين بالمنطقة قد تعرضوا للغرق، ووصفت حالتهم الصحية بالطفيفة.

الاسبوع الماضي، حذرت طواقم الإنقاذ البحري في غزة، من السباحة في أوقات غير مناسبة على شاطئ البحر وذلك بعد تكرار عمليات غرق المواطنين لا سيما أمس الجمعة.

وتوفيت أمس طفلة بعد غرقها في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أفادت مصادر محلية عن وفاة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا تعرض للغرق في بحر رفح جنوب القطاع.

وأوضحت طواقم الانقاذ البحري وفقًا لما نقلته إذاعة الأقصى، أن خطر السباحة يزداد في فترة المساء، وخصوصاً من الساعة 8:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً، أي قبل وبعد دوام المنقذين.

ودعت، المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد التي تحددها طواقم الانقاذ خشية من التعرض للغرق وعدم القدرة على انقاذ الأرواح.