تطورات جديدة على المنحة القطرية والمقاومة تحذر (إسرائيل) من تأجيل وصولها لغزة

علمت صحيفة الاخبار اللبنانية من مصادر في حركة "حماس" ، اليوم الجمعة، أن الوسيط القطري ابلغ "حماس" بمنع (إسرائيل) إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، تزامناً مع الاستمرار في إغلاق معابر القطاع جزئياً، منذ بداية العدوان الأخير الذي استمر 11 يومًا.

دفع هذا الامر المقاومة إلى البعث برسالة شديدة اللجهة عبر المصريين بنيّتها العودة إلى التصعيد على الحدود. وفق الصحيفة.

وأبلغت فصائل المقاومة، الوسطاء المصريين والأمميين، بأن استمرار الاستفزازات من قِبَل العدو تجاه غزة والمواطنين الفقراء الذين يستفيدون من المنحة القطرية التي تُوزَّع على 100 ألف أسرة فلسطينية بواقع 100 دولار، ليس معناه سوى الدفع نحو التصعيد والمواجهة.

وحذّرت من أنه خلال وقت وجيز سيتمّ تفعيل أدوات الضغط في المنطقة الحدودية والتصعيد فيها، و "قد تذهب المقاومة إلى خيارات تعيد فتح المواجهة على مصراعيها".

وأشار الصحيفة اللبنانية، إلى ان المقاومة أبلغت الوسطاء بأنها ستنتظر حتى نهاية الأسبوع المقبل لدخول الأموال، "وفي حال لم يحدث ذلك، ستتّخذ قراراً مهمّاً تجاه وقف إطلاق النار المتبادل الذي سرى بوساطات مصرية ودولية".