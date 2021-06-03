أبو عاذرة يوضح مسألة عودة التعليم الوجاهي ودوام الهيئات التدريسية

أكد رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث بغزة فريد أبو عاذرة، أن مسألة عودة الطلاب لمقاعد الدراسة قضية لم يبت بها بعد.

وقال أبو عاذرة في تصريح عبر صفحته "فيسبوك"، أنه أنهى اجتماعا مع فريق الصحة من الرئاسة وميدان غزة مساء اليوم، مشيرا إلى أن موضوع الحالة الوبائية تحت النقاش.

وطلب أبو عاذرة، من جميع الهيئات التدريسية الدوام بشكل يومي في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية عشرة خلال الأسبوع القادم ابتداء من يوم السبت، وذلك بهدف إنهاء الأسبوع الرابع عشر والأخير من خطة التعلم عن بعد للفصل الثاني، مشيرا إلى أن ذلك في حال لم يتخذ قرار بعودة الطلاب للتعلم المدمج.

وحول إمكانية بدء التعلم الوجاهي للطلاب، أوضح أنه سيتم الإبلاغ بذلك عند اتخاذ القرار النهائي.

وختم أبو عاذرة قائلا: "أعتذر منكم ومن أولياء الأمور جميعاً على هذا التأخير، ولكن كما تعلمون الموضوع لا يتعلق ببرنامج التعليم فقط ، كما أننا نرغب أن تتقاطع قناعاتنا مع قراراتنا".