مطالبات دولية وعربية بوقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين

طالب بيان مشترك لوزارات خارجية مصر وفرنسا والأردن، اليوم الخميس، بوقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، عقب اجتماع تنسيقي عقده وزراء خارجية الدول الثلاث عبر الاتصال المرئي، لاحقًا للقمة الثلاثية بين قادة الدول التي عقدت في 18 أيار الماضي.

وأوضح البيان المشترك أنه "وفي إطار متابعة جهود الدول الثلاث خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تقييم الاحتياجات وحشد الموارد، فقد ساعد هذا الاجتماع على دفع الجهود المُنسَقة لكل من مصر وفرنسا والأردن بشأن خططها لمعالجة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة".

وأضاف: "علاوةً على ضرورة وجود استجابة إنسانية فورية، شدّد ممثلو مصر وفرنسا والأردن على أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين وفرص التوصل للسلام، وكذا ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة".

وأكدت الدول على التزامهم بحل الدولتين استنادًا إلى القانون الدولي والمحددات المتفق عليها، وهو الحل الوحيد الذي من شأنه تلبية تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم".