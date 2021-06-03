يبحث الكثير من المواطنين عبر منصات ومحركات البحث عن تحميل تطبيق نظام نور 2021- 1442، وعن كيفية التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور لعام2021- 1442 حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر منصة نور، حيث أعلنت وزارة التعليم فتح التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور للعام الدراسي 1442.

تحميل تطبيق نظام نور 2021- 1442

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا صحفيا، دعت فيه أولياء الأمور إلى القيام بتسجيل أبنائهم على الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أنه=سوف تقتصر على من سيتم إدراج بياناتهم في الخدم فقط، ولمن يريد الاستفادة منها عليه المبادرة بإضافة أبناؤه عبر الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الوزارة، وخاصةً بعد الإعلان عن خطة العام الجديد والتقويم الدراسي بعد العودة إلى النظام الحضوري من جديد، مع الاستفادة من المنصات التعليمية في ألية متطورة سيتم العمل بها.

طريقة التسجيل بخدمة النقل المدرسي عبر نظام نور لعام 2021- 1442

وقالت وزارة التعليم، إن بعض التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل في خدمة النقل المدرسي لعام 1443، والتي تتم بشكل إلكتروني من خلال حساب نظام نور لولي الأمر، والذي أصبح الدخول عليه متاح من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، بجانب رقم الهوية وكلمة المرور التي تم إنشاؤها عن التسجيل لاوا مرة في الموقع، مشيرة لكون شركة تطوير التعليم هي المسئولة عن تقديم الخدمة التشغيلية لحافلات النقل على مستوى المملكة.

تحميل تطبيق نظام نور 2021- 1442

أكدت وزارة التعليم السعودية أن خدمة النقل المدرسي لعام 1442 ستقتصر على المسجلين فقط، وبالتاي وجب التوجه إلى رابط نظام نور، ثم الخدمات الإلكترونية واختيار تسجيل النقل المدرسي، علماً بأن المبلغ المطلوب سداده هو 200 ريال سنوياً لكال طالب أو طالبة، من المنتمين إلى مراحل التعليم العام.

قالت الوزارة أنه الطلاب من أبناء الأسر الضمانية قدت تم إعفائهم من رسوم النقل المدرسي، كما أنه يتم تقديم الخدمة بشكل مجاني لطلاب التربية الخاصة، وفقاً لما صدر في تعميم وزاري تم إرساله للمديريات المعنية على مستوى جميع مناطق المملكة اليوم الخميس 3 يونيو 2021، كما أن شركة تطوير التعليم ستتولى الإشراف على جميع مراحل التسجيل، وتحديد معايير الأولوية والاستحقاق.

طريقة التسجيل بخدمة النقل المدرسي عبر نظام نور لعام 2021- 1442

يمكن لأولياء الأمور الدخول على نظام نور ثم البدء في التسجيل في خدمة النقل المدرسي من الآن وحول خطوات إنشاء الطلب سيكون لها شرخ أحر سنرفقه قريباً.

تحميل تطبيق نظام نور 2021- 1442

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