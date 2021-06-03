السيد الحوثي: يجب أن يتَّجه الجميع إلى توفير أكبر دعم للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

أكد قائد حركة "انصار الله" السيد عبدالملك الحوثي اليوم الخميس، على وجوب التخلّص من الوقوف إلى جانب العدوين الأميركي و"الإسرائيلي"، موضحاً أنّ المقاومة الفلسطينية وحزب الله أعاقا المشروع الأميركي و"الإسرائيلي" في المنطقة.

وقال السيد الحوثي :"إنّ محور المقاومة يقوم بما ينبغي له لمواجهة المشروع الأميركي و"الإسرائيلي"، لمنع السيطرة على شعوب المنطقة، مضيفاً أنه يجب أن يتَّجه الجميع إلى توفير أكبر دعم للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، كما فعلت إيران وسوريا".

وأضاف: "إنّ ما تقوم به السعودية والإمارات تجاه القضية الفلسطينية وإيران، يأتي في إطار خضوعهما لأميركا، لافتاً إلى أن هذا الخضوع دفع إلى تصوير المقاومة الفلسطينية وحزب الله وإيران كمشكلة".

كما تحدث السيد الحوثي عن معركة "سيف القدس"، التي خاضتها المقاومة الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة مؤخراً، مضيفاً إنّ وسائل الإعلام السعودية والإماراتية صوّرت المقاومة الفلسطينية كعدو".