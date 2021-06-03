دعوة للمشاركة والتغطية الاعلامية بفعالية اسنادية لعائلة الاسير القائد خضر عدنان

دعت حرائر الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، إلى المشاركة والتغطية الاعلامية في وقفة اسنادية لعائلة الأسير القائد الشيخ خضر عدنان.

وطالبت حرائر الجهاد في بيان مقتضب، العائلات الفلسطينية في بلدة الزيابدة في محافظة جنين المحتلة لمساندة أم عبدالرحمن حتى لا تشعر بالوحدة في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال زوجها الشيخ القائد خضر عدنان.

وأوضحت حرائر الجهاد إلى أن الفعالية ستبدأ غدًا الجمعة الساعة الخامسة عصرًا في منزل الشيخ القائد خضر عدنان ببلدة عرابة في محافظة جنين المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان على حاجز ما يسمى (شافي شمرون) قرب مدينة نابلس في الضفة المحتلة بتاريخ 30-5-2021 حيث أعلن اضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله.

يذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه سبعة أطفال؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال اثنا عشر اعتقالًا على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في ثلاث إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.