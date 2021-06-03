اصابات جديدة في كوريا الجنوبية من "العدوى الاختراقية" لفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس 5 اصابات جديدة من "العدوى الاختراقية" بفيروس كورونا ما يرفع اجمالي العدد بهذا النوع الجديد الى 9 حالات.

وأوضحت كوريا الجنوبية أن جميع الحالات التي اصيبت بالعدوى الاختراقية كانت قد تلقت جرعتين من لقاح فايزر الأمريكي ضد فيروس كورونا.

يذكر أن "العدوى الاختراقية" تحدث عندما تظهر نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية إما بين تلقي الجرعة الأولى والجرعة الثانية من اللقاح، أو بعد تلقي الجرعتين كاملتين.

يشار إلى أن جميع الأشخاص الخمسة تتراوح أعمارهم بين 70 و80 عاما، وكان ثلاثة منهم من الإناث والاثنان الآخران من الذكور.

وأوضحت الوكالة أن حالات العدوى الاختراقية المماثلة ستزداد مع تسريع حملة التطعيم الوطنية، مضيفة أنه حتى من يتلقى الجرعتين كاملتين يجب عليه ارتداء كمامة الوجه.