تحديد ملعب افتتاح بطولة كأس كوبا أمريكا 2021

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن البرازيل ستفتتح كأس كوبا أمريكا بمواجهة فنزويلا فى العاصمة برازيليا، بينما تقام المباراة النهائية باستاد ماراكانا فى ريو دى جانيرو.

ونقل اتحاد "الكونميبول" البطولة، التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى البرازيل يوم الإثنين الماضي بدلاً من الأرجنتين وكولومبيا.

وتستضيف البرازيل البطولة للمرة الثانية تواليًا، وتقام المنافسات رغم المخاوف بشأن الوضع الصحي فى البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا مع تسجيل نحو 100 ألف إصابة جديدة أمس الأربعاء بالإضافة إلى أكثر من 2500 وفاة، وفقًا لإحصاءات حكومية.