موقع أمني يحذر من التعاطي مع صفحة تنتحل اسم الاتحاد الأوروبي

أصدر موقع المجد الأمني، اليوم الخميس3/6/2021، تنويها مهما، حذر فيه من التعاطي مع صفحة تنتحل اسم الاتحاد الأوروبي، وتدعي أنها بحاجة إلى مهندسين وخبراء للعمل معها، طالبة بتزويدها بالمعلومات عبر الصفحة.

وقال الموقع في بيان له :"بعد التواصل مع الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين "شادي عثمان"، نفى أن تكون الصفحة تابعة لهم، كما نفى ما ورد في منشوراتها".

وأكد أن هذه الصفحات مشبوهة تأتي في إطار جمع المعلومات ومحاولات الإسقاط سيما وأن العدوان الأخير على غزة أثبت الفشل الاستخباري للاحتلال وإفلاس بنك أهدافه.

ودعا الموقع إلى عدم التعاطي مع تلك الصفحات وأكد أن التقديم للوظائف يتم عبر مؤسسات معروفة ولها مقرات ومكاتب يمكن زيارتها للتأكد من إعلانات الوظائف، وذلك حفاظاً على أمنكم وسلامتكم.