لوكاكو: سأبقى في الإنتر

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، أنه سيبقى ضمن صفوف الفريق، وينفي كل الشائعات التي ربطت بعودته إلى البريميرليج.

وارتبط اسم لوكاكو بالعودة لفريقه السابق تشيلسي، أو مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال لوكاكو، خلال تصريحاته لقناة "VTM" البلجيكية: "سأبقى في إنتر ميلان، وتحدثت بالفعل مع الرجل الذي سيصبح مدربنا الجديد".

وأضاف: "ربما لا ينبغي أن أقول ذلك، لكنها كانت محادثة إيجابية للغاية".

وتابع: "التحدي هو الفوز بالألقاب مرة أخرى، وأشعر أنني بحالة جيدة في إنتر، لقد فزنا أخيرًا ببعض الألقاب، واستمتعت بالموسم حقًا، لكنني أريد أن أفعل ذلك مرة أخرى، لكن هذه المرة مع وجود الجماهير في سان سيرو".

يُذكر أن أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، قد فسخ عقده بالتراضي مع النيراتزوري، ومن المتوقع أن يكون سيموني إنزاجي هو خليفته.