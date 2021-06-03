عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون يتقدمهم المتطرف "ايهودا غليك"، اليوم الخميس3/6/2021، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، أن العشرات من المستوطنين برفقة المتطرف غليك، اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وأوضحت أن عدد من المستوطنين أجرت مقابلات صحفية في باحات الأقصى خلال عملية الاقتحام، في انتهاك صارخ لحرمة الأقصى، واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وتواصل قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية المشددة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على المقدسيين وأهالي الداخل، فيما تنتشر قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وفي طرقاته خاصة على طول مسار الاقتحامات.

واستأنفت المجموعات الاستيطانية اقتحاماتها مطلع الأسبوع الماضي بعد قرابة 3 أسابيع من وقف الاقتحامات عقب مواجهات 28 رمضان وما تلاها من رد للمقاومة، والانتفاضة الشعبية التي شهدتها فلسطين التاريخية.

وقررت حكومة الاحتلال منع المستوطنين من اقتحام المسجد قبل 3 أسابيع، بعد تصدي المرابطين لاقتحام ضخم في 28 من شهر رمضان الماضي، ونصرة المقاومة في غزة للقدس والمسجد الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات بدعوات من جماعات المعبد المتطرفة، والتي تضع كل ثقلها لفرض الاقتحامات بشكل أوسع والمضي في خطة تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

في المقابل، تتواصل الدعوات المقدسية للاحتشاد والزحف والرباط في المسجد الأقصى في كافة الأوقات وطيلة أيام الأسبوع، لحمايته من مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المتطرفين، وإفشال المخططات الاستيطانية والتهويدية.