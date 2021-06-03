"يديعوت" تكشف: "إسرائيل" هي من طلبت من بايدن التدخل لوقف إطلاق النار

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس 3/6/2021، عن فحوى الرسالة التي وجهها الاحتلال إلى البيت الأبيض خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة أن رسالة "إسرائيل" ضغطت من خلالها لإجراء جو بايدن اتصالا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوصول إلى وقف إطلاق نار مع غزة.

وقالت الصحيفة إن الرسالة كانت تقول: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في ما يجري، فليقم المصريون بذلك، على أن يمنحهم البيت الأبيض مباركته".

وشنت "إسرائيل" عدواناً كبيراً على قطاع غزة استمر 11 يوماً، استشهد خلاله أكثر من 250 شهيداً جلهم من النساء والأطفال، فيما خلفت دماراً هائلاً في الاقتصاد والبنية التحتية.