كورونا يهاجم نجم برشلونة الأرجنتيني

أكد تقرير صحفي أرجنتيني، اليوم الأربعاء، إصابة سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة الجديد، بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لشبكة "TyC Sports"، فإن أجويرو أجرى اختبار كورونا سريع، وجاءت النتيجة إيجابية.

وأشارت إلى أن منتخب الأرجنتين ينتظر نتيجة اختبار PCR الخاصة بأجويرو، قبل الانضمام إلى معسكر راقصي التانجو استعدادًا لخوض بطولة كوبا أمريكا.

يذكر أن أجويرو سبق له الإصابة بفيروس كورونا في الموسم المنصرم أثناء التواجد مع مانشستر سيتي.

وانضم أجويرو لصفوف برشلونة، في صفقة انتقال حر، ووقع على عقد حتى موسم 2022-2023، بشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

وودع أجويرو، مانشستر سيتي، بالخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام تشيلسي يوم السبت الماضي (1-0).

لكن المهاجم الأرجنتيني ساهم في حصد العديد من الألقاب على مدار مسيرته مع السماوي، التي امتدت إلى 10 أعوام، وكان آخرها لقبي البريميرليج وكأس الرابطة هذا الموسم.