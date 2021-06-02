تساءل الكثير من المواطنين في قطاع غزة عن حقيقة ادراج اسماء جديدة في كشوفات المنحة القطرية 100 دولار وذلك بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي على القطاع.

الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت أكدت أنه لا صحة للأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إضافة أية أسماء جديدة لكشوفات المنحة".

وأوضحت الكحلوت في تصريحات صحفية أن لا معلومات جديدة حول موعد دخول المنحة القطرية لغزة، مشيرة إلى أن الوزارة بطبيعتها لا تعمل على موضوع كشوفات المستفيدين وأسمائهم إلا حين أن يتم ابلاغ الوزارة بموعد دخول أموال المنحة، وبناء عليه يتم وضع المعايير والآليات والأسماء.

وأكدت أن الوزارة ستنشر رسميًا عبر موقعها الالكتروني أي قرار جديد يصدر بشأن المنحة القطرية حتى لو كان استبدال الاسماء القديمة أو موعد صرف المنحة.