محكمة الاحتلال تصدر حكماً بالسجن 26عاما بحق الأسير الجريح قرجة

أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، حكما نهائيا بحق الأسير الجريح عزالدين قرجة من مدينة الخليل المحتلة.

وأفاد نادي الأسير، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي حكمت على الأسير الجريح عز الدين قرجة من مدينة حلحول شمال الخليل، بالسّجن الفعلي لمدة 26 عاما، ومبلغ 200 ألف شيقل.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت قرجة بعد إصابته إصابات بليغة، وذلك في الـ17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وكان يبلغ من العمر في حينه 17 عاما، ومكث لمدة في سجن "عيادة الرملة"، قبل نقله لاحقًا إلى سجن "عوفر" حيث لا يزال يعاني من آثار الإصابات التي تعرض لها.